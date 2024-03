Tommaso Tano | cos’ha detto Rocco Siffredi sul fratellastro | visto in Supersex

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 12 marzo 2024), la miniserie targata Netflix e dedicata alla vita di, sta macinando record di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming; tra i personaggi della serie, a destare maggiore curiosità è quello dimaggiore diche vive a Parigi, qui interpretato da Adriano Giannini. Unmaggiore però che, nella realtà dei fatti, non esiste e non ha avuto una vita così burrascosa e violenta come la racconta la serie di Francesca Manieri. Eppure, nonostante pare sia un personaggio parzialmente inventato, un fratello maggiore del pornodivo che vive attualmente a Parigi esiste ma si chiama Edoardo. Saul Nanni e Adriano Giannini in una scena della serie – fonte: NetflixBisogna mettere in chiaro alcune ...