Tommaso Paradiso si sfoga contro Lotito | “20 anni fa sulla mia squadra si è abbattuta una tragedia”

Tommaso Paradiso, frecciata social a Lotito: "Da vent'anni un'era oscura": Il cantante ed ex leader dei Thegiornalisti su Instagram attacca il presidente della Lazio dopo il brutto ko contro l’Udinese ...corrieredellosport

Ritiro punitivo per la Lazio dopo la sconfitta contro l'Udinese: La Lazio, squadra di calcio di Serie A, ha deciso di imporre un ritiro punitivo alla squadra a seguito della sconfitta di ieri sera in casa per 1-2 contro l'Udinese. Questa sconfitta rappresenta la do ...informazione

Lazio, Tommaso Paradiso contro Lotito: "Venti anni fa si è abbattuta una tragedia...": Tra i tifosi che hanno voluto dedicare un pensiero a quello che sta accadendo c'è anche Tommaso Paradiso, che se la prende direttamente con il presidente Lotito, utilizzando metafore. Ecco la storia ...lalaziosiamonoi