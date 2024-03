Todde | “Campo progressista è alternativa | costruiamo ponti non muri”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 (Adnkronos) – In Sardegna "ilha dimostrato di saper essere, ha confermato che c'è voglia di cambiamento e che la destra non è imbattibile. Perciò avviso ai naviganti: la nostra comunità continuerà a costruiredove altri vorrebbero imporre". Così all’Adnkronos la neo eletta presidente della Regione Sardegna Alessandra. "Per battere la destra di Giorgia Meloni, il nostro lavoro deve ripartire da quel 50% di italiani delusi, rassegnati, che non votano e non credono più nella politica", sottolinea. E "a chi per l'ennesima volta augura la morte politica al M5S, parlando di sconfitta o di debacle, rispondiamo che in Sardegna abbiamo dimostrato quanto il duro lavoro paghi e quanto un progetto credibile e serio ...