Tivoli comune virtuoso per gli animali | effettuate ben 400 adozioni in soli 5 anni | un risparmio significativo per la spesa pubblica

(Di martedì 12 marzo 2024) Politiche virtuose in favore del benessere animale si traducono nella dignità e nel rispetto per gli, in traguardi per i Comuni e in unnella. Una realtà possibile, laddove sia presente una sinergia tra associazioni e amministrazione locale e un esempio concreto è quello deldiche, in 5, è passato dall’essere ildella provincia di Roma con più randagi ein carico, ad unche ha fatto adottare oltre 400, grazie alla collaborazione con l’associazione di volontariato ALFA OdV. Ad oggi 400, tra cani e gatti, hanno visto cambiare il proprio destino di miseria e ...

