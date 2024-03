(Di martedì 12 marzo 2024) Altro scivolone ieri inper Tim (chiusura 0,21 euro, -4,6% da venerdì), che ha già perso la scorsa settimana un quarto del suo valore. Sempre intensi gli scambi, che hanno interessato il 7,6% del capitale ordinario, portando i volumi trattati nelle ultime tre sedute a oltre il 30% del capitale. A fronte delle vendite, non si incontrano ancora mani disposte a raccogliere, anche se l’ad di Tim, Pietro Labriola, ha comprato in mattinata 500mila azioni a 20,36 centesimi. Dall’addendum diffuso ieri all’alba da Tim non sono emerse però altre sorprese negative, se non la conferma che la coperta è corta e che il problema del debito sulle spalle di Telecom non ammette scorciatoie. Senza la cessione della rete, infatti, Tim continua a bruciare cassa e il debito continua ad aumentare. Se anche la cessione della rete a Netco si realizzasse entro l’estate, comunque ...

Siamo ben lontani – e per fortuna – dall’errore di comunicazione invocato da Chiara Ferragni per l’affaire Balocco. Eppure c’è qualcosa di incredibile in quello che sta succedendo in Tim. Breve ... (affaritaliani)

Seduta pesante per Tim in Piazza Affari: dopo il crollo di giovedì e il tentativo di rimbalzo di venerdì, il titolo del gruppo Tlc ha chiuso in Borsa in ribasso del 4,5% a 0,211 euro dopo un avvio ... (quotidiano)

Tim, la Borsa non apprezza l’integrazione al piano. E il titolo scende: Tim ha subito un altro calo in Borsa, perdendo il 4,6% e un quarto del valore in una settimana. La situazione finanziaria rimane critica nonostante gli sforzi dell'azienda. Altro scivolone ieri in ...msn

Tim rifiata in Borsa dopo il cda straordinario di domenica. Preoccupazione tra i sindacati per lo “spezzatino”: Telecom prende fiato dopo giorni in apnea. A piazza Affari il titolo apre in rialzo dopo il consiglio di amministrazione straordinario riunitosi domenica in seguito ai pesanti cali del titolo dei tre ...ilfattoquotidiano

Su Tim la Borsa resta inquieta. Non la rasserena neanche Labriola che compra 100mila euro di azioni: Le rassicurazioni sul piano non bastano. A Piazza Affari il titolo del gruppo delle telecomunicazioni è stato il peggiore del listino: -4,6% ...huffingtonpost