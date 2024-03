Tiago Pinto | «Mourinho difficile | ma ho imparato Sulla Roma…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024) Le parole di, ex direttore sportivo della Roma,sua esperienza in giallorosso. I dettagliha parlato ai microfoni di INews della sua esperienza con la Roma.– «Lavorare con un uomo dal profilo così importante è impegnativo. Ed è esigente, avendo vinto così tanto ha standard elevati. Io ho iniziato a lavorare con lui quando avevo 36 anni: per un giovane direttore lavorare normalmente con Mou non è possibile. Homolto da lui, è uno degli allenatori più importanti della storia. Il calcio ha dei cicli, a volte sei d’accordo e altre no, ma nessuno può minimizzare il grande impatto che ha avuto a Roma. Quello che ti colpisce ogni giorno è cosa significa per le persone. Che tu sia a Londra, Reykjavik, Dubai o in qualsiasi ...