The Rock | “È il massimo tornare in WWE con questa versione ‘Rock 10 0’ e poter dire quello che voglio”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 12 marzo 2024) Dwayne “The” Johnson si sta divertendo molto in questi giorni dopo il suo ritorno in WWE, dove ha partecipato sia on-screen che dietro le quinte. Il People’s Champ è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione del TKO Group lo scorso gennaio, ottenendo azioni e diritti di proprietà intellettuale del nome Thee dei tormentoni che ha utilizzato nel corso degli anni. Farà squadra con Roman Reigns contro Cody Rhodes e Seth Rollins nella night one di WrestleMania 40. La stipulazione prevede che se i babyfaces avranno la meglio, la Bloodline sarà bandita da bordo ring per Reigns contro Rhodes per l’Undisputed WWE Universal Title nella night two di WM 40. Se invece dovessero prevalere gli heel, si tratterà di un Bloodline Rules Match. Durante la sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live,ha parlato brevemente del suo ...