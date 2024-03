Terzo mandato | De Luca-Malpezzi | ‘lavorare a odg in sinergia con amministratori locali’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Discussione costruttiva oggi nei gruppi congiunti di Camera e Senato del Pd. Si è deciso di non limitarci a rigettare l’eventuale emendamento della Lega al Dl elezioni, ma di tenere conto delespresso dalla direzione nazionale del partito e delle istanze giunte daglilocali”. Così Piero Dee Simona, coordinatori di Energia Popolare (l?area del Pd vicina a Stefano Bonaccini), in merito al Dl elezioni e alla questione del terzo. “Per questo, è necessario un ordine del giorno da depositare in Aula al Senato, che tenga conto della possibilità di ampliare i mandati elettivi di sindaci e presidenti di regione, nel quadro però di una riforma organica degli enti locali, che consenta di rafforzare al tempo stesso il ruolo e le prerogative ...