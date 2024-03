Terza categoria. Allungo Punta Marina. Coyotes di misura. Tris della Compagnia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Non gioca il Mezzano, per impraticabilità di campo, e ilallunga a +7 in testa al girone A digrazie alla sofferta vittoria (2-1) di Camerlona. Decisivo per gli adriatici, al quarto d’oraripresa, il 16º gol in campionato – capocannoniere solitario – di Raffaelle Boccia. Conferma il terzo posto, pur dovendo ancora riposare, ladell’Albero dopo il buon 3-0 a Santo Stefano contro l’Atlas, non demordono iche vincono di(1-0) sul Bisanzio con la 9ª marcatura stagionale di Baldi. Cambia la capolista, invece, nel girone B con il Brisighella fermato sul 2-2 dal Biancanigo che pareggia al 6’ di recupero con Ossani. Brisighella così scavalcato dal Prada (foto, il tecnico Francia) e raggiunto dallo Sporting Lugo, entrambe ...