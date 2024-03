Terza categoria | 2-0 nel big match con la Junior Maroso inarrestabile

La TERZA categoria vivrà un’altra giornata in "formato spezzatino" in occasione di questa 21ª giornata (la sesta di ritorno). Nel girone B di Lucca oggi alle 15 in campo delle “nostre“ ... (sport.quotidiano)

In Eccellenza, I play-off iniziano il 5 maggio e la finale è prevista per il 12 maggio. La finalissima in Promozione si giocherà il 26 maggio. In Prima e Seconda la promozione nella Categoria ... (vallesina.tv)

Non gioca il Mezzano, per impraticabilità di campo, e il Punta Marina allunga a +7 in testa al girone A di Terza grazie alla sofferta vittoria (2-1) di Camerlona. Decisivo per gli adriatici, al ... (sport.quotidiano)

Terza categoria. La Sales torna in testa nel girone B: La ventiquattresima giornata di Terza categoria vede La Lanterna confermarsi al comando nel Girone A e la Sales tornare in vetta nel Girone B. Risultati significativi e scontri diretti per la zona pla ...lanazione

Stasera torna “TERZO TEMPO” in DIRETTA dalle 20.30: scopri gli ospiti della Puntata n.123!: Venticinquesima puntata stagionale per Terzo Tempo, la trasmissione di Ideawebtv: protagonisti Benese, Giovanile Genola, Olimpic Saluzzo e Sommarivese ...ideawebtv

Terza categoria A-B-C – Goleade per Giovanile Genola e Benese! Rinviata Albatros-Revello…ed il Lagnasco allunga. Successo chiave per il Piobesi: Terza categoria - Goleade per Giovanile Genola e Benese! Nel Girone B rinviata Albatros Savigliano vs Revello.. ed il Lagnasco allunga ...ideawebtv