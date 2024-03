Terribile schianto tra auto | due feriti gravi | qual è il sospetto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 12 marzo 2024) Intorno alle 22:30 di ieri, lunedì 11 marzo 2024, due veicoli si sono scontrati violentemente, finendo uno sopra l’altro. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due 20enni dalle lamiere. Entrambi gli autisti delle vetture sono rimastie trasportati al pronto soccorso dal personale del 118.è ildegli inquirenti sull’incidente? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia, nuova forte scossa all’alba Leggi anche: Ancora un terremoto in Italia, forte scossa: tanta paura Roma, incidente tra duesulla Nomentana Lo scontro è avvenuto sulla via Nomentana all’altezza dell’incrocio con via Alessandro Torlonia. Le, una Lancia Y e una Renault Megane, sono finite una sopra l’altra. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre ...