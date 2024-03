Terremoto in Italia | scossa fortissima

(Di martedì 12 marzo 2024) Unadidi magnitudo 4.4 è stata registrata nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 12 marzo, alle ore 05:37 al largo delle Isole Eolie, di fronte a Messina. Secondo quanto comunicato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma ha avuto luogo ad una profondità di 243.3 chilometri sotto il livello del mare. Nonostante la rilevanza della magnitudo, la particolare localizzazione dell’epicentro, situato in mare e quindi a debita distanza dalla costa, ha fatto sì che ilnon fosse avvertito in modo distintivo dalla popolazione delle aree costiere vicine. Di conseguenza, non si sono registrati danni a persone o a edifici. Questo evento sismico segue unadi minor intensità, di magnitudo 2.0, avvenuta sempre nella stessa area e registrata alle 02:10 dello ...

