Terremoto in casa Lazio | si è dimesso Maurizio Sarri

(Di martedì 12 marzo 2024) Una notizia che ha del clamoroso, quella arrivata da Roma in queste ore: l’allenatore dellaha rassegnato le proprie dimissioni. Il tecnico, al quale in passato era stata ribadita più volte la fiducia da parte della società, ha scelto di fare un passo indietro dopo l’ultima sconfitta maturata incontro l’Udinese, al termine di un match che ha visto i tifosi contestare pesantemente la squadra. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto che tutti davano per scontato cheavrebbe quantomeno terminato la stagione in corso. Con le dimissioni,conclude un ciclo che lo scorso anno era sembrato più che soddisfacente, con laarriva a sorpresa al secondo posto in campionato. Durante questa stagione, però, le cose ...

Tredozio (Forlì), 17 febbraio 2024 – La terra ha tremato ancora e anche questa volta, anche per l’orario in cui il Terremoto si è scatenato, non è di certo passato inosservato a Tredozio ... (ilrestodelcarlino)

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Arrivano importanti novità in casa Ferragni e non sono certo positive: la Guardia di Finanza, su richiesta della Procura di Milano, ha effettuato una serie di ... (dayitalianews)

Maurizio Sarri si è dimesso dal ruolo di allenatore della Lazio . Come un fulmine a ciel sereno arriva una notizia clamorosa in casa Lazio . Un vero e proprio Terremoto arrivato all’indomani del ko ... (calcioweb.eu)

Maurizio Sarri verso le dimissioni, Terremoto in casa Lazio: cosa sta succedendo: Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco e le due sconfitte consecutive in campionato in casa contro Milan e Udinese, l'allenatore toscano sarebbe intenzionato a ...leggo

Terremoto Lazio, voci sulle dimissioni di Sarri: Lotito valuta 'sostituzione alla Inzaghi': Terremoto in casa Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri avrebbe infatti rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta interna contro l'Udinese.monza-news

Sarri si dimette Lazio, il grande ex in panchina: Alta tensione in casa Lazio dopo la sconfitta con l'Udinese. Scontro totale tra la squadra e Sarri, che starebbe pensando alle dimissioni ...calciomercato