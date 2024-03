Terremoto in casa Lazio | si è dimesso Maurizio Sarri

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 marzo 2024 –si èda allenatore della. Lo apprende l’Adnkronos da fonti calcistiche, si attende l’ufficialità. La decisione del tecnico toscano arriva all’indomani della sconfitta incon l’Udinese, la quarta di fila nelle ultime quattro partite (leggi qui). Potrebbe essere la coppia di ex attaccanti Tommaso Rocchi e Miroslav Klose a prendere il posto del dimissionariosulla panchina della. I due ex attaccanti biancocelesti farebbero da ‘traghettatori’ per le ultime dieci giornate di campionato e per le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

