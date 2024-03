Terremoto alle pendici del Vesuvio | parla l’esperto | “Raro | ma rientra in altra dinamica”

(Di martedì 12 marzo 2024) Ha generato allarme ilavvenuto ieri19 e 08 in provincia di Napolifalde del, tra Cercola e Pollena Trocchia. Il sisma di magnitudo 3.0 è stato avvertito distintamente in quasi i comuni dell’hinterland è persino nel casertano. A spiegare cos’è successo a Il Mattino Mauro De Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano. L'articolo Teleclubitalia.

forte scossa di terremoto avvertita in tutta la zona occidentale di Napoli alle 10 di questa mattina.Continua a leggere (fanpage)

Anche oggi una scossa di Terremoto ha scosso l’ Italia . È stata registrata intorno alle ore 13:40 ad una profondità di 10.2 km. In base alle prime informazioni, pare che la scossa sia stata avvertita ... (tvzap)

Un Terremoto si è verificato alle ore 19:08 nella zona vesuviana, in provincia di Napoli . L'epicentro è localizzato alle pendici del Monte Somma , in una zona fortemente... (ilmattino)

Terremoto di magnitudo 4.4 alle Isole Eolie [DETTAGLI]: Un sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato dai sismografi di INGV alle 5:37:27 alle Isole Eolie. Il sisma, avvenuto ad una profondità di 243 km, a 10 km a nord/est dalla piu grande delle Isole, ...reggiotv

Terremoto a Messina, forte scossa di magnitudo 4.4 poco prima delle 6 di mattina: l'epicentro alle Isole Eolie: Forte scossa di Terremoto davanti a Messina, alle Isole Eolie, martedì mattina alle 5.37. La terra ha tremato a una profondità di 243 chilometri, in mezzo al mare. La magnitudo ...leggo

Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo 4.4 a Panarea: Una scossa di Terremoto si è avvertita in Sicilia nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 12 marzo 2024. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro Panarea (Messina). I dati sono ...notizie