Terra Amara cambia tutto | quando va in onda la puntata di oggi?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 12 marzo 2024) Anchepomeriggio vi siete sintonizzati per il consueto appuntamento cone avete scoperto che non andrà in? Non si tratta di un errore temporaneo o di un momentaneo cambio di programmazione. La soap NON andrà più indi pomeriggio. Si tratta di unmento significativo nella programmazione di Canale 5. Sabato 9 marzo,...