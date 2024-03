Terra Amara anticipazioni Venerdì 15 Marzo 2024

(Di martedì 12 marzo 2024)Sbarca in Prima Serata su Canale 5della soap turcadi gran successo in onda su Canale 5 ogniin prima serata. Le puntate sono su Mediaset Infinity Zuleyha desidera forzare Hakan a cedergli le azioni dell’azienda Yaman e abbandonare per sempre Cukurova. Hakan rifiuta e, in un impeto di rabbia, Zuleyha tenta di sparargli. Solo grazie all’intervento di Fikret, riesce a mancare il bersaglio. Nel frattempo, Betul si accorge di essere seguita da un uomo di Colak e si rifugia da Abdulkadir, confessandogli che non intende abbandonare Colak perché vuole avere la sua parte di eredità. Nella villa, Fikret e Zuleyha trascorrono molto tempo insieme e, in presenza di Lutfiye, Fadik fa un commento inopportuno riguardo a quanto sarebbero una ...

Anche oggi pomeriggio vi siete sintonizzati per il consueto appuntamento con Terra Amara e avete scoperto che non andrà in onda ? Non si tratta di un errore temporaneo o di un momentaneo cambio di ... (donnapop)

Terra Amara, puntate 4^ stagione: Colak apre il fuoco contro la tenuta, Fikret lo minaccia: Hasmet Colak farà partire diversi colpi di arma da fuoco contro la tenuta Yaman e costringerà Fikret a intervenire ...it.blastingnews

Terra Amara cambia tutto, quando va in onda la puntata di oggi: Terra Amara perché non c'è la puntata oggi pomeriggio: quando andranno in onda le prossime puntate e quando finisce Nuovo orario ...donnapop

Perché Terra Amara non sta andando in onda: cosa succede: Terra Amara è una soap turca che ha letteralmente fatto impazzire i telespettatori, ma in questi giorni non sta andando in onda: il motivo.abruzzo.cityrumors