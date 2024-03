Teotino | «Inter | livello migliore dell’Atletico Madrid! Un dubbio»

(Di martedì 12 marzo 2024) L’si prepara alla prossima sfida contro l’Atletico, match di ritorno per gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Gianfrancosu Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo la partita. ALTRO– Gianfrancoparla della sfida che si giocherà al Metropolitano per il ritorno di Champions League: «In questo momento ildell’è decisamentedi quelloche è quarto in Liga. Molto dipenderà poi dai sorteggi e dalla condizione di forma che ci sarà ai quarti di finale. Vedo l’all’altezza delle grandi d’Europa, certo che questo stato di forma da inizio anno è difficile mantenerlo fino a maggio, però perché ...

Gianfranco Teotino spiega come le aspettative dell’Inter sul finale di stagione siano cambiate e come questo abbia comportato delle modifiche anche nelle scelte di Simone Inzaghi. UNICA STRADA – ... (inter-news)

Teotino: «Inter, ora non devi scegliere più! Una differenza in Inzaghi»: Teotino: «Inter, ora non devi scegliere più! Una differenza in Inzaghi»: Gianfranco Teotino spiega come le aspettative dell’Inter sul finale di stagione siano cambiate e come questo abbia comportato delle modifiche anche nelle scelte di Simone Inzaghi. UNICA STRADA – ...

Offerta già triplicata: Inter, la decisione su Bellanova: Offerta già triplicata: Inter, la decisione su Bellanova: Il laterale destro di attuale proprietà del Torino ora vale 20-25 milioni, il triplo rispetto a qualche mese fa ...

Inter, quando puoi vincere lo scudetto Le possibili combinazioni: Inter, quando puoi vincere lo scudetto Le possibili combinazioni: L’Inter è a un passo dalla conquista del suo ventesimo scudetto, quando potrà essere matematico Ipotesi Milan-Inter e non solo… L’Inter sta disputando un campionato da autentica schiacciasassi: alla ...