Tentata rapina nel quartiere Trieste | passante aggredito | “Voleva portafogli e smartphone”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 marzo 2024) Aggressione nela Roma dove unè stato vittima di una, fortunatamente soltanto. A dare l’allarme alcune persone che, notando la scena, hanno immediatamente allertato il 112. Carabinieri (ilcorrieredellacitta.com)Tentativo diqualche giorno fa in via Valfurva, nela Roma. Qui un uomo ha avvicinato eun, un ragazzo 31enne di Roma, per derubarlo di. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno però immediatamente allertato il 112 e una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia è intervenuta sul posto. Il malvivente è stato così bloccato: si tratta di un ...