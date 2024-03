Tensione a Barcellona prima di Barca-Napoli | Carica della polizia sui tifosi azzurri

(Di martedì 12 marzo 2024) Momenti difuori dallo stadio Olimpico digara contro il, con unaspagnola contro alcunisprovvisti di biglietto. CALCIO– L’attesa per, ritorno degli ottavi di Champions League, è stata rovinata da momenti difuori dallo stadio Olimpico di Montjuic. Laspagnola è dovuta intervenire con unacontro alcuniche premevano per entrare pur essendo sprovvisti di regolare biglietto d’ingresso. Migliaia di napoletani aSono ...

Le parole di Pep Guardiola sulla decisione di Xavi di lasciare il Barcellona a fine stagione: «Pressione maggiore che in Inghilterra» Pep Guardiola ha commentato in conferenza stampa la decisione ... (calcionews24)

"De Laurentiis ha chiesto scusa al cameramen di SKY", il retroscena: C'è grandissima attesa per la gara di Champions League tra Barcellona e Napoli, chi vincerà si qualificherà ai quarti della più importante competizione europea per club. Stando a quanto riportato poco ...areanapoli

Schwoch: "Il Barça non sente tanto la partita. Il Napoli può sbagliare per la troppa Tensione": "Il Barcellona non sente la partita come la sente il Napoli. Loro sono abituati a questi appuntamenti, ogni anno lottano per vincere la Champions. Il Napoli potrebbe fare qualche errore di troppo per ...tuttonapoli

Barcellona-Napoli: Tensione fuori dallo stadio, distrutto un gate | OneFootball: Alle 21 il Napoli scenderà in campo allo stadio Olimpico di Barcellona contro i blaugrana per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Alcuni tifosi del Barcellona hanno distrutto uno de ...onefootball