Tennis | Nardi batte Djokovic in 3 set

(Di martedì 12 marzo 2024) 5.09 Lucail numero uno al mondo nel ranking Atp Novak. Il 20enne pesarese, numero 108in classifica, dopo questo Atp 1000 entrerà nei primi 100. Il risultato,:6-4,3-6, 6-3 non lascia spazio a interpretazioni Per l'italiano è in programma l'ottavo di finale con l'americano Tommy Paul, numero 13 in classifica. "è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento,non mi aspettavo di vincere", ha detto emozionatissimo