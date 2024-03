Tarros nel segno di Carpani | Derthona ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)7779LAB: Tandia 19, Baldi 14, Fernandez, Tambwe 6, Korlatovic ne, Diodati 7, Fracchia, Albertinazzi, Moro, Conte 20. All. Ansaloni. TL: 7/18.SPEZIA:14, Preci ne, F. Paoli 17, M. Paoli 13, Cozma ne, Steffanini, Fazio, Pietrini, Sakalas 22, Tintori 13. All. Scocchera. TL: 22/25. Arbitri: Simone Gurrera di Vigevano (Pavia) e Anna Scolaro di Torino. Parziali: 21-24, 38-38, 63-56. TORTONA (AL) – Una gara equilibratissima ma che stava per scappare di mano. La rimette in piedi Manuelche, dopo che coach Scocchera ha richiamato in panca per far rifiatare Matteo Paoli, si riappropria del suo spot naturale, quello di guardia. E così ad inizio dell’ultima frazione mette dentro 7 punti consecutivi, frutto di penetrazioni incisive ...