Tarquinia | al via i lavori della pista ciclopedonale di via Vecchia della Stazione

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024- Sono iniziati iper la realizzazioneciclabile e pedonale di via. L’intervento, finanziato con fondi comunali per un importo di oltre € 200.000, rientra nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione urbana. “L’avvio di questo cantiere rappresenta un passo avanti significativo per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Giulivi- ladi vianon solo migliorerà la mobilità e la sicurezza, ma contribuirà anche alla riqualificazione urbana di quella zona, creando un ambiente più piacevole e ...

Tarquinia , 15 dicembre 2023 – Sono partiti in questi ultimi giorni gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza dell’area della “rupe” , un’alta parete rocciosa collocata nella zona nord ... (ilfaroonline)

Nasce la pista ciclopedonale di Tarquinia, al via i lavori: Giulivi: “Realizzazione pista ciclabile esempio concreto del nostro impegno per mobilità sostenibile”. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e pedonale di Via Vecchia della ...terzobinario

Tarquinia, al via i lavori per la pista ciclopedonale: Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e pedonale di via Vecchia della Stazione a Tarquinia. L’intervento, finanziato con fondi comunali per un importo di oltre € 200.000, ...tusciaup

Al via i lavori per la pista ciclopedonale di Via Vecchia della Stazione a Tarquinia: Giulivi: “Realizzazione pista ciclabile esempio concreto del nostro impegno per mobilità sostenibile” NewTuscia – Tarquinia – Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e pedon ...newtuscia