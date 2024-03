Taremi | sogno col Porto prima dell’Inter Ma non dal 1?

(Di martedì 12 marzo 2024) Mehdisogna un percorso importante in Champions League con ildi passare all’Inter dalla prossima stagione. Questa sera i lusitani sono ospiti dell’Arsenal, forti della vittoria per 1-0 all’andata. Ma l’iraniano partirà solo dalla panchina. RECUPERATO – Mehditorna a disposizione delper l’importantissima sfida contro l’Arsenal a Londra. I lusitani arrivano forti dell’1-0 dell’andata, anche se a Londra sarà tutta un’altra storia. Per, che questa sera partirà dalla panchina, la voglia di lasciare il segno nella sua ultima stagione ai Dragoesdi passare all’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

