Taglio | piega e l’amara sorpresa | prezzo in vetrina 39 euro | ma alla cassa 83

(Di martedì 12 marzo 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera che una mamma ha inviatoredazione per segnalarericevuta dfiglia da un parrucchiere a Bergamo. Egregio Direttore. Le scrivo per un increscioso e significativo episodio capitato a mia figlia sabato pomeriggio. Non ancora maggiorenne, dal carattere decisamente mite ed educato, per la prima volta in autonomia (da me assecondata volentieri) sceglieva il parrucchiere dove tagliare i capelli. Un salone a Bergamo, gestito da bergamasche, che esponevano i prezzi delle prestazioni richieste.2514. Peccato che non appena entrata la giovane cliente venisse terrorizzata sullo stato non ottimale del cuoio capelluto (con tanto di ingrandimentotelecamera ...