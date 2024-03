Taglio dei tassi di interesse rimandato a dopo l’estate | la conferma arriva dalla BCE

(Di martedì 12 marzo 2024) La Banca centrale europea decide di posticipare ildeidi. Ecco a cosa porterà questa decisione. La riunione del 7 marzo 2024 della BCE riguardo aldeiditermina senza un concreto risultato, se non ladi ciò che gli analisti pensavano: tutto sarebbe rimasto invariato.BCE (informazioneoggi.it)Arlo è proprio Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, che ha deciso di rimandare l’allentamento della politica monetaria a. In sostanza, qualsiasi decisione sarà presala pubblicazione dei dati microeconomici di aprile e giugno. Dati che potranno anchere il calo ...

La Fed "non è lontana" dall'ottenere la fiducia necessaria sull'andamento dei prezzi per poi tagliare i tassi di interesse. Lo ha detto il presidente della banca americana Jerome Powell nella sua ... (quotidiano)

Un posto al sole: Ilenia Lazzarin mostra il look che sfoggerà Viola nelle nuove puntate: L'attrice in seguito ha postato un simpatico sondaggio in cui ha chiesto ai fan cosa ne pensassero del nuovo Taglio e, attualmente, oltre il 70% dei suoi follower ha apprezzato il cambio di look.it.blastingnews

La diretta da Wall Street | Borse Usa deboli dopo il dato sull’inflazione americana. Cinque titoli da monitorare: Con l’inflazione che cresce più delle attese (anche se non di molto) i tagli dei tassi annunciati dalla Fed si fanno sempre più lontani: prima di oggi (12 marzo) i mercati si aspettano che la banca ...milanofinanza

Salerno, il vescovo Andrea Bellandi presenzia alle manifestazioni in onore del beato Rosario Livatino: Taglio del nastro, il 14 marzo 2024, alle ore 18, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, per la mostra “Sub tutela Dei” dedicata al beato Rosario Livatino, il magistrato ...ilmattino