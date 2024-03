Un curioso siparietto è andato in scena durante la conferenza stampa di presentazione di Feyenoord- Roma , gara valevole per il playoff... (calciomercato)

Viva Svilar! Mile giorni di te e di me: Se due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova. Nella complicata ma positiva serata del Franchi, l’altro ieri la Roma ha ottenuto la conferma che Mile Svilar non si trova a difendere i ...ilromanista.eu

‘Nuovo’ portiere Roma: “Titolare per i prossimi anni”: ‘Nuovo’ portiere titolare per la Roma, ecco il nome per i prossimi anni. C’è stato l’annuncio.asromalive

Svilar, ecco perché ha detto no alla Serbia. E ora Lukaku lo sponsorizza per il Belgio: La notizia più sorprendente è emersa di recente: dopo una conversazione con Romelu Lukaku, suo concittadino e compagno di squadra che ha elogiato le sue qualità, il commissario tecnico Domenico ...calciomercato