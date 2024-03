Svelati il teaser | il cast e la data di uscita dell’anime Fairy Tail

(Di martedì 12 marzo 2024) Il sito ufficiale del’anime: 100 Years Quest di Hiro Mashima e Atsuo Ueda ha pubblicato martedì un nuovotrailer nel quale sono rivelati il, lo staff e la premiere di luglio Come si vede daltroveremo Tetsuya Kakihara, Aya Hirano, Rie Kugimiya, Y?ichi Nakamura, Sayaka ?hara, Satomi Satou e Yui Horie di nuovo nei rispettivi ruoli di Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Happy, Gray Fullbuster, Erza Scarlet, Wendy e Charle. Il direttore principale del nuovo anime è il regista della serie anime, Shinji Ishihara, mentre il nuovo anime sarà diretto da Toshinori Watanabe presso JC Staff. La sceneggiatura del sequel saranno supervisionate da Atsuhiro Tomioka, che aveva già scritto le sceneggiature per molti episodi ...

X-Men, Giancarlo Esposito interpreterebbe il Professor X, ma "non in una sedia a rotelle": Aspettando l'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, Giancarlo Esposito è tornato a parlare dell'idea di interpretare Charles Xavier, alias Professor X, nella possibile nuova iterazione in ...movieplayer

