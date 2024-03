Supersex e la parabola del supereroe di Alessandro Borghi e Rocco Siffredi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 12 marzo 2024) Insu Netflixe la sua vita viene raccontata come l'origin story di un. Ne parliamo nel nostro approfondimento.è (senza doppi sensi e giochi di parole) sulla bocca di tutti, com'era prevedibile. La serie Netflix prodotta e diretta nei primi episodi da Matteo Rovere e creata e scritta da Francesca Manieri ha fatto parlare di sé fin dal primo annuncio per via del soggetto: raccontare la vita, e non solo nel porno, diuno dei nostri rappresentanti del genere esportato anche all'estero. Se la serie non ci ha convinto in toto, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, un aspetto che ci ha sicuramente colpito è la chiave di lettura scelta dagli autori che ...