Superbike | Alvaro Bautista | primi scricchiolii del trono di Ducati?

(Di martedì 12 marzo 2024) Tanti team hanno accolto positivamente il cambio di regolamento che ha esordito, in anticipo rispetto alla prima tabella di marcia, nel Mondiale 2024 della. Una squadra e un centauro, però, non sono stati d’accordo con la totalità delle altre compagini: lasi sono sentiti danneggiati, immediatamente, dalle nuove leggi introdotte da Dorna all’interno della SBK. Una situazione che potrebbe mettere in grande difficoltà il bicampione del mondo che ha tiranneggiato nelle ultime due stagione della categoria delle derivate. Idelsi sono uditi, sommessamente, in Australia sul tracciato di Phillip Island., otto vittorie su dodici gare conin ...

Tutta la determinazione di chi ha governato, nelle ultime due stagioni, la categoria delle derivate e che in questa stagione si rigetterà in pista con un regolamento fortemente modificato che ... (metropolitanmagazine)

Dakar 2023, Fantic a tre punte in Arabia Saudita: MotoGP news – La Casa di Hamamatsu dalla prossima stagione non sarà più presente in MotoGP, ma in passato puntava in alto e provò anche a reclutare Valentino Rossi. Lo ha raccontato Davide Brivio che ...insella

Monday, 11 March 2024 07:52 GMT: Dopo lo spettacolo vissuto in Australia, è il momento di iniziare a pensare al secondo Round in programma la prossima settimana ...worldsbk

Damast, anche per il 2024 sponsor ufficiale del Team Aruba.it Racing Ducati nel Campionato Superbike.: Damast, la prima #doccetteria italiana specializzata nel settore delle docce, soffioni e saliscendi, è orgogliosa di essere sponsor tecnico ufficiale, anche per il 2024 del Team Aruba.it Racing - Duca ...informazione