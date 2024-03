Sulle Olimpiadi corrono i ritardi Per dieci opere non si vede la fine

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 marzo 2024) “Finiremo tutti i lavori previsti entro il 2026”, ha proclamato il Ministro Salvini inaugurando il quarto ponte di Lecco venerdì 1° marzo. “Stiamo lavorando e recuperando il tempo utilizzato per costituire la società, ovviamente ci sono delle criticità legate anche alla complessità di talune, ma siamo certi che, sicuramente quelle sportive e buona parte di quelle infrastrutturali, verranno realizzate per tempo. Tutto il resto, anche se arriverà dopo, l’importante è che levengano fatte”. Questa è invece la versione, datata ieri, di Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture epubbliche. E quindi? Le strade, i collegamenti, i sottopassi previsti in tutta la Regione Lombardia per lesaranno pronti nei tempi previsti? La risposta è no. Sicuramente non saranno pronte per ...