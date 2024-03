Sulle auto elettriche si mugugna solo perché sono un cambiamento | ora intervenga il governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Vi ricordate la vecchia benzina “super”? Conteneva un additivo al piombo che permetteva di aumentare la potenza dei motori. Funzionava bene, ma c’era un problema: il piombo è un veleno sistemico che fa danni al sistema nervoso umano anche in piccole dosi. E il piombo della benzina finiva nei nostri polmoni passando attraverso il motore e poi uscendo dalla marmitta. In aggiunta, avvelenava le marmitte catalitiche rendendo impossibile utilizzarle per eliminare i composti cancerogeni emessi dai motori. A partire dagli anni 1970 si cominciò a parlare di proibire la benzina super, ma moltissimi non presero affatto bene la prospettiva che – orrore! – la loro macchina andasse un po’ più piano. Si parlò di imbroglio, di imposizione ingiustificata, e si disse anche che la benzina cosiddetta “verde” (ovvero senza piombo) era peggiore per la salute; tipo faceva venire il cancro e cose del genere. ...