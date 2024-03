Suicida in carcere a 26 anni il cantante trapper Jordan Jeffrey Baby Scontava una pena di 4 anni

(Di martedì 12 marzo 2024) Il(nome d’arte diTinti), 26, si èto in una cella deldi Torre del Gallo a Pavia. Stava scontando unaa 4e 4 mesi. Questa mattina è stato trovato privo di vita, con una corda al collo. Nell’aprile 2023era stato riconosciuto colpevole di rapina aggravata dall’odio razziale, ai ddi un operaio di 42originario della Nigeria. L’aggressione era avvenuta in un sottopassaggio della stazione di Carnate (Monza e Brianza). Insieme a lui aveva partecipato alla rapina anche ilromano Traffik (nome d’arte ...

“Dani Alves suicida in carcere” , ma si trattava solamente di una fake news : la rabbia del fratello del calciatore brasiliano Una notizia ha scosso l’intero mondo del calcio nelle ultime ore: su ... (cityrumors)

Il trapper Jordan Jeffrey Baby è stato trovato morto in carcere a Pavia. Il cadavere del 27enne, condannato per rapina a 4 anni e e 4 mesi di reclusione, è stato rinvenuto con una corda intorno al ... (ilgiornaleditalia)

Pavia , 12 marzo 2024 - Lo hanno trovato privo di vita nella sua cella, impiccato con le lenzuola arrotolate attorno al collo. Il trapper 26enne Jordan Tinti di Bernareggio (Monza Brianza), in arte ... (ilgiorno)

Morto Suicida il trapper Jordan Jeffrey Baby, la lettera straziante inviata al padre: “Ho perso la battaglia più importante”: Morto in carcere a Pavia il trapper Jordan Jeffrey Tinti ... lo stesso in cui aveva denunciato di essere stato vittima di fatti orribili e dove aveva già tentato il suicidio e gesti autolesionistici: ...thesocialpost

Pavia, il trapper Jordan Tinti morto Suicida in carcere: Il 26enne di Bernareggio stava scontando una condanna a 4 anni e 4 mesi per rapina. Aveva già tentato altre due volte di togliersi la vita in cella ...ilgiorno

Il trapper Jordan Jeffrey Baby Suicida nel carcere di Pavia: era stato arrestato un anno fa per aver rapinato un operaio a Carnate: Il 26enne era stato arrestato con un altro trapper, Traffik. Tre mesi fa era stato trasferito in una comunità terapeutica, ma la misura alternativa era stata ...milano.repubblica