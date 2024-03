Su un campione di mille studenti intervistati | il 45% | non può aderire per motivi economici

(Di martedì 12 marzo 2024) Il problema del costo troppo alto delle gite scolastiche (battezzato carogite) si fa sentire ormai da un po’. E con il continuo aumentare dei prezzi per molti maturandi sarà difficile riuscire a partecipare all’iconico viaggio del quinto anno, vero e proprio must per molte generazioni. Da un sondaggio di Skuola.net, su undi, il 45% sembra infatti destinato a dover fare a meno dell’esperienza perché, per, non puòalla proposta della scuola. ...

Serie doc, ITA, 6x45': Antonio Dikele Distefano incontra la giovane scrittrice Esperance Ripanti per parlare di radici e cultura e della scrittura come linguaggio per emanciparsi. Poi Elvira, giovane insegante di Perugia di ...mymovies

Al Museo dei Campionissimi vini per il 'Bandito e il campione': Sarà dedicato a Costante Girardengo il passaggio a Novi Ligure (Alessandria) della Milano-Sanremo che si corre sabato 16 marzo. (ANSA) ...ansa

Niente gite scolastiche per i maturandi: «Viaggi troppo cari, uno studente su due sarà costretto a non farla»: I maturandi dovranno addio alla gita scolastica dell'ultimo anno. Il viaggio della maturità è stato un vero e proprio must per molte generazioni che hanno vissuto amori, momenti ...leggo