Studio dentistico ‘clandestino’ | 52enne esercitava la professione senza alcun titolo

(Di martedì 12 marzo 2024) La targa vicino al portone del condominio e lo strano viavai ha indotto i Carabinieri a svolgere accertamenti su quello. Apparentemente niente di strano, ma un sospetto o un’intuizione ha indotto i militari a svolgere indagini mirate che hanno portato alla denuncia di unresidente ad Albano Laziale, per esercizio abusivo dellasanitaria. Carabinieri scoprono unoclandestino (ilcorrieredellacitta.com)I militari della Stazione Carabinieri di Albano Laziale e Marino, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Roma, a Marino, dopo aver notato una targa esterna con l’indicazione di unomedico in una palazzina condominiale hanno fatto accesso ai locali. Trovato ...

A processo per il conto del dentista: Va dal dentista per farsi curare i denti, ma dopo un primo acconto non salda tutto l’importo che il professionista gli aveva chiesto. In dieci sedute il cliente, un albanese di 36 anni, si era fatto d ...ilrestodelcarlino

