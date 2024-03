Street Fighter 6 | il teaser trailer di Akuma con periodo di uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 12 marzo 2024) Capcom ha pubblicato proprio in questi istanti ildi, nuovo lottatore di6 pronto a fare il suo debutto all’interno dell’ultimo capitolo della celeberrima serie da combattimento del publisher giapponese nel corso di questa primavera. Ovviamente anche questo lottatore farà parte del ricco supporto post lancio promesso da Capcom nei mesi scorsi, con i possessori della Deluxe o Ultimate Edition del titolo che potranno gustarlo in modo totalmente gratuito. Invece chi possiede la versione standard potrà acquistare il Character Pass Anno 1 o l’Ultimate Pass, così da ottenere non soltantoma anche tutti gli altri lottatori che verranno aggiunti mano a mano nel gioco. Come segnalato dal publisher giapponese, il leggendarioè uno ...