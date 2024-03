Strage della funivia | Ferrovie del Mottarone e Leitner responsabili civili Alcuni parenti delle vittime si costituiscono

(Di martedì 12 marzo 2024) Prosegue l’udienza preliminare per ladel– quando il distaccocabina provocò la morte di 14 persone. Il gup di Verbania Rosa Maria Fornelli ha ammesso tutte le partiche avevano avanzato richiesta, tra cui Regione Piemonte, Comune di Stresa e didei familiari, e la sola esclusione di Anmil (l’Associazione mutilati e invalidi del lavoro). Sono state accolte una trentina di richieste tra cui quelle didi Serena Cosentino, 27 anni, edi Eitan Biran, il bambino unico sopravvissuto, nei confronti di tutti tranne la società. Il bimbo che perse madre, padre ...

