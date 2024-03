Strade e piazze intitolate a quattro donne di spicco di cinema | cultura e giornalismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Prato, 12 marzo 2024 – Sarannonomi di importantidella, dele delaltrettantedella città: l'assegnazione dei nuovi toponomi è stata approvata oggi dalla Giunta comunale su proposta dell'assessora alla Mobilità Flora Leoni. Il piazzale tra via Liliana Rossi e via Tirso verrà dedicato a Carla Lonzi, scrittrice, critica d'arte, filosofa e personalità dinel mondo del movimento femminista degli anni '60/'70 del secolo scorso, fondatrice della rivista "Rivolta femminile" ed autrice di numerosi saggi alcuni di grande risonanza internazionale. La nuova viabilità parallela a via Giuseppe Valentini verrà attribuita all'attrice pratese Sarah Ferrati, talento ...