Storie di donne oppresse che alle femministe woke non interessano

(Di martedì 12 marzo 2024) Da decenni l’Iran, come molti altri Paesi musulmani, non permette ai propri atleti di gareggiare in competizioni internazionali contro atleti israeliani. Un’imposizione che spesso passa attraverso minacce e ricatti, i quali possono mettere a repentaglio le vite degli atleti e dei loro familiari. Di questo parla il film di produzione americana Tatami, il primo ad essere co-diretto da un regista israeliano, Guy Nattiv, e da una regista iraniana, Zar Amir Ebrahimi. Presentato al Festival di Venezia nel 2023, in Italia è stato proiettato in anteprima l’8 marzo, per la Festa della Donna, mentre l’uscita vera e propria nelle sale italiane è prevista per il 4 aprile. Il film Girato in bianco e nero, il film è ambientato durante i campionati femminili di judo che si svolgono a Tbilisi, in Georgia. Leila Hosseini (interpretata da Arienne Mandi) è la judoka di punta della squadra ...