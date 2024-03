Storia della Chanel bicolore | la scarpa-icona che piace alle star

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 12 marzo 2024) Cocoha rivoluzionato l’abbigliamento femminile. Dal tubino nero all’iconico abito di tweed passando per la borsa matelassé,ha cambiato il guardarobadonna dei suoi tempi, con piglio anticonformista e moderno. La sua visione però non si è completata fino a quando non ha creato un paio di scarpe destinato a passare alla: le scarpe. Cocoavrebbe potuto ideare un semplice tacco nuovo, ma la stilista decise di introdurre un modello, l’iconica slingback beige e nera. GUARDA LE FOTO Slingback o brina? Ladi ...