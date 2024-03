Stop alla violenza di genere. Scatta l'unione di forze per fare da scudo alle donne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Venti bambole, che raffigurano altrettanteprovenienti da diverse parti del mondo, ciascuna con una storia che conduce il pubblico attraverso un viaggio rappresentativo della condizione femminile di oggi e di ieri, trache hanno lottato per i loro diritti, contro i pregiudizi, contro lasubita o le umiliazioni. Dopo gli stabilimenti di Bologna, Savigliano, Vado Ligure e Valmadrera, è stata inaugurata ieri pomeriggio "Laugh!" a cura dell’artista Monica Pirone. Un’iniziativa per la sensibilizzazione contro ladi, che ieri ha visto anche un convegno con istituzioni,dell’ordine e associazioni del territorio, sempre all’interno del sito produttivo di via Fosse Ardeatine. "Le bambole della mostra itinerante rappresentano ruoli diversi e ...