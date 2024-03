Stop agressioni e violenze ai sanitari Vigilanza | pulsanti e più controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024)anti aggressione,piùmirati, ma anche incontri e formazione. "Perché si deve evitare che la violenza sfoci intervenendo prima". Firmato ieri in prefettura il protocollo "in materia di sicurezza per gli esercenti le professionie e socio-e, per la gestione degli interventi urgenti nei casi di aggressione e di violenza nei confronti degli operatori del settore". Una firma voluta dal prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro con il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Letizia Casani, e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Silvia Briani. Un documento che fa seguito all’art. 7 della legge del 14 agosto 2020, n.113 "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni ...