Stoltenberg dice che per l’Ucraina servono armi | non una bandiera bianca

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo giornate di tensione, caratterizzate dal botta e risposta tra Kyjiv e il Vaticano sui commenti del Papa – secondo cuidovrebbe avere «il coraggio della» negoziando la fine della guerra con la Russia – è intervenuto il segretario generale della Nato Jens. «Se vogliamo una soluzione pacifica e duratura, il modo per ottenerla è fornire sostegno militare al», ha dichiaratoall’agenzia Reuters, osservando che «ciò che accade al tavolo dei negoziati è intimamente legato ai rapporti di forza sul campo di battaglia». «Non è il momento di discutere su una capitolazione degli ucraini», aggiungendo che sarebbe una tragedia per loro e «anche pericoloso per tutti noi». Il ministero degli Esteri ucraino ha anche convocato ieri il nunzio ...