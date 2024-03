Stefania Fois | chi è la donna sarda che ha fatto trionfare Marsilio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Dietro ogni grande uomo, c'è una grande, e quelle cose lì che oggi non le puoi dire ché sanno troppo di patriarcato. «Certo che se l'aspettava da mo', anche se questa notte non ha chiuso occhio. Anche se fino alle 3 non abbiamo abbandonato l'idea di andare a ballare». Mentre Marcocelebra l'impresa della reconquista, sua mogliese ne sta in un angolo della sala stampa nel Palazzo della Regione Abruzzo. Essendo nata ad Alghero (come osserva il marito per esaltare lei e cannoneggiare il governatore sardo Alessandra Todde)è davvero «l'unicache ieri ha festeggiato». La signora, bionda, tailleur delle grandi occasioni, è impegnata in una compulsiva stretta di mani e baci sulla guancia. E racconta il lato B, quello familiare della notte al calor ...