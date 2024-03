Steam Link | cos’è e come funziona

(Di martedì 12 marzo 2024) Se sei un giocatore, specialmente se sei un giocatore da PC, conoscerai sicuramente, la piattaforma per giocare a videogiochi pubblicati da qualsiasi tipo di sviluppatore. Sappi che esiste anche, ti spieghiamoSe ti piace molto giocare al PC, saprai sicuramente che esiste, una piattaforma da gaming adatta a tutti i giocatori più curiosi che vogliono testare più titoli da sviluppatori diversi, che siano grandi case di sviluppo oppure degli sviluppatori indipendenti.è diventato così popolare e amato dall’utenza che di recente ha battuto il record di utenti connessi. Sappi, però, che esiste anche, un’app disponibile sia per iOS che per Android. Ti ...

Starfield, non c'è pace per le recensioni su Steam: Le recensioni di Starfield su Steam sono ancora miste, ma probabilmente sono ben lontane da quelle che Bethesda si sarebbe aspettata.spaziogames

Steam Deck: Oltre 14.000 i giochi verificati: Secondo quanto riportato dal sito di monitoraggio SteamDB (tramite Gaming on Linux), sono attualmente disponibili 14.023 titoli compatibili con Steam Deck. Di questi giochi, 4.607 sono stati ...techgaming

EA pubblica titoli classici per PC su Steam: Populous, Dungeon Keeper, The Saboteur e molti altri: EA ha aperto i suoi archivi e pubblicato per la prima volta in assoluto su Steam una serie di giochi classici per PC. Tra la pianificazione urbanistica di SimCity 3000 Unlimited, costruzione di ...techprincess