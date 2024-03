Starbreeze | il CEO di dimette | un membro del consiglio di amministrazione passa alla guida

(Di martedì 12 marzo 2024) Il CEO diè diventato Juergen Goeldner,deldidello studio. Dopo le dimissioni di Tobias Sjorgren, il ruolo verrà ricoperto ad interim in attesa di un nuovo nome. Come riporta Games Industry, gli sviluppatori di Payday 3 hanno spiegato che Goeldner è neldidallo scorso anno, dopo un’esperienza quarantennale nell’industria videoludica. Il suo ruolo più recente era stato in Focus Entertainment come CEO dal 2018 al 202, ma into aveva lavorato in posizioni di rilievo in Square Enix, Eidos e THQ Germania. Sjorgren, CEO dimissionario, collaborerà con Goeldner nella fase di transizione. I motivi delle dimissioni non sono noti, ma da alcune dichiarazioni sembrano legati a un cambio di strategia per ...

Ex-Focus chief Juergen Goeldner named interim CEO of Starbreeze: Sign up for the GI Daily here to get the biggest news straight to your inboxStarbreeze is undergoing a change of ...gamesindustry.biz

Payday 3's first Operation Medic Bag patch includes 300 fixes and an unready button: Payday 3's first Operation Medic Bag update includes 300 fixes, support for Nvidia graphics gubbins, and an unready ...rockpapershotgun