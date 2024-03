‘Star Trek | Discovery’ | la quinta stagione su Paramount +

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Appuntamento dal 4 aprile 2024 su Discovery+ per assistere agli episodi dell’ultimadi. Il debutto del quinto e ultimo ciclo di episodi vedrà il rilascio dei primi due nel giorno dell’esordio della serie e, ogni giovedì, un nuovo appuntamento per seguire le nuove avventure della produzione Cbs Studios. Anticipazioni sulladiPer il lancio e la promozione delladella serie tv è stato distribuito un trailer ufficiale che permette di avere qualche anticipazioni su quello a cui assisteremo per due mesi circa, con l’appuntamento settimanale. Da quello che è emerso, il Capitano Burnham, insieme al suo equipaggio, ...