Stangata contro la pirateria | multe da capogiro a chi guarda film e partite su siti pirata

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha dichiarato guerra allaonline. Sono in continuo aumento gli utenti cheno illegalmente suin diretta streaming, ma anche, serie tv e importanti eventi in diretta. Nel mirino dell’Agcom anche le associazioni criminali che diffondono illegalmente contenuti a pagamento, ma anche le associazioni “legali” che però fanno affari sfruttando proprietà intellettuali e diritti di altri. L’annuncio di Massimiliano Capitanio, commissario di Agcom Massimiliano Capitanio, commissario di Agcom, tramite LinkedIn ha annunciato uno stretto giro di vitela, conche vanno da 150 a 5.000 euro per chi ...

Stangata per D’Aversa: ecco la squalifica per la testata ad Henry: Stangata del giudice sportivo nei confronti di Roberto D'Aversa: lunga squalifica dopo la testata rifilata a Thomas Henry ...tag24

Serie A, nove calciatori squalificati. Stangata e maxi-multa per Roberto D’Aversa: Il Giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la 28esima giornata di Serie A. Sono nove i calciatori squalificati, di cui ben due del Sassuolo, il quale dovrà fare a meno di Josh ...sportal

I mutui scendono, ma la Stangata per le famiglie resta: un prestito per la casa costa migliaia di euro in più l’anno del 2021: Il calo dei tassi dei mutui non basta, la Stangata per le famiglie resta e un prestito per acquistare casa costa migliaia di euro in più.lanotiziagiornale