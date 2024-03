Squalo bianco di 14 metri percorre oltre tremila chilometri

Nel 2017 andò in scena una sfida surreale tra lo squalo di Baltimora e un vero predatore di 7 metri, ma i fan rimasero molto delusi. E non per la sconfitta di Phelps ... (ilgiornale)

Come ha fatto a non precipitare l’aereo in cui i due piloti hanno dormito per 28 minuti: Spettacolo in Giappone, un vulcano spara cenere e rocce a un’altezza di 200 metri play 0 • di Valeria Aiello Un’orca uccide un grande Squalo bianco in meno di due minuti: le eccezionali immagini ...youmedia.fanpage

Un'orca ha ucciso da sola uno Squalo bianco: le popolazioni di squali sono in pericolo: Un'orca sudafricana, già nota per la sua capacità di estrarre chirurgicamente il fegato degli squali, ha sviluppato una nuova strategia che potrebbe danneggiare le popolazioni di squali.nationalgeographic

Ad Ascoli è arrivato il mare grazie all’Asd Polisportiva Mama: La scoperta riguarda la documentazione, per la prima volta al Mondo, di un’orca che, in solitaria, ha ucciso uno Squalo bianco in poco meno di due minuti in Sud Africa. Quella vista è stata una ...youtvrs