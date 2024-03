Sprint Drammen 2024 sci di fondo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di martedì 12 marzo 2024) A che ora e come seguire lein tecnica classica di, appuntamento valevole per la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di sci di. Sono otto (cinque uomini e tre donne) gli azzurri scelti per prendere parte alle gare nella norvegese: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Michael Hellweger, Paolo Ventura, Caterina Ganz, Anna Comarella e Nicole Monsorno. Le speranze dell’Italia sono riposte soprattutto sulla prova maschile, dove Pellegrino possiede velleità di podio. Quest’ultimo, infatti, a metà febbraio si è piazzato al secondo posto nelladi Minneapolis, in quell’occasione disputata in tecnica libera. Buone chances di fare bene anche per Barp, Daprà ed Hellweger, che vogliono certificare i progressi mostrati negli ultimi mesi nelle altre tappe del ...

